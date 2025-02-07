Сергей Притула показал своего брата и как он ему помог посреди ночи

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула показал свою встречу с братом.

На своей Facebook-странице знаменитость поделился, что очень сильно заболел и имеет высокую температуру. И признался, что сейчас лечится от гриппа. А вот помочь ему неожиданно прямо посреди ночи приехал брат. Сергей сделал с ним общую фотографию дома и поделился с фанами. Волонтер отметил, что ему стало гораздо легче после того, как родной человек позаботился о нем и побыл рядом. И поблагодарив брата, шоумен добавил, что хотел бы таким отношениям научить и своих детей.

Сергей Притула с братом / Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Слег с гриппом, температура 39+, всего ломает. В два часа ночи чувствую, как кто-то заботливо касается ладонью лба, ставит большую кружку чая с лимоном и имбирем… Да, брат приехал. Очень хочу, чтобы у моих детей между собой было столько же любви и заботы, как у меня со старшим. Спасибо, братик! Иду на поправку", – написал Притула.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская также пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка объяснила, с какими симптомами болезни борется.