Сергей Притула показал свою самую младшую дочь-копию и поздравил ее с 4-летием

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поздравил свою младшую дочь с особым праздником.

Так, на днях, 25 мая, Стефании исполнилось четыре года. И хотя Притула довольно редко показывает своих детей от двух браков, но по случаю праздника сделал исключение. Он опубликовал в фотоблоге милую фотографию, где маленькая именинница позирует дома на диване и улыбается.

"С Днем рождения, моя самая маленькая самая большая радость!" - поздравил девочку звездный отец.

Реклама

Дочь Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

В комментариях бдительные юзеры признались, что Стефания изрядно похожа на Сергея и засыпали их комплиментами. Также теплые слова выразили и звезды украинского шоу-бизнеса.

"Пусть растет здоровенькая и счастливая" - Евгений Кот

Папина копия

Вот прекрасный цветок. Пусть растет здоровенькая в мирной Украине

Принцесса! С днем рождения Вашу крошку

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также отпраздновала день рождения. В свое 46-летие звезда воссоединилась с двумя детьми в особом месте и показалась с ними на редком семейном фото.