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Сергей Притула показал свою самую младшую дочь-копию и поздравил ее с 4-летием
Волонтер поделился редким фото Стефании.
Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поздравил свою младшую дочь с особым праздником.
Так, на днях, 25 мая, Стефании исполнилось четыре года. И хотя Притула довольно редко показывает своих детей от двух браков, но по случаю праздника сделал исключение. Он опубликовал в фотоблоге милую фотографию, где маленькая именинница позирует дома на диване и улыбается.
"С Днем рождения, моя самая маленькая самая большая радость!" - поздравил девочку звездный отец.
В комментариях бдительные юзеры признались, что Стефания изрядно похожа на Сергея и засыпали их комплиментами. Также теплые слова выразили и звезды украинского шоу-бизнеса.
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Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также отпраздновала день рождения. В свое 46-летие звезда воссоединилась с двумя детьми в особом месте и показалась с ними на редком семейном фото.