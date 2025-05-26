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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
514
Время на прочтение
1 мин

Сергей Притула показал свою самую младшую дочь-копию и поздравил ее с 4-летием

Волонтер поделился редким фото Стефании.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Сергей Притула

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поздравил свою младшую дочь с особым праздником.

Так, на днях, 25 мая, Стефании исполнилось четыре года. И хотя Притула довольно редко показывает своих детей от двух браков, но по случаю праздника сделал исключение. Он опубликовал в фотоблоге милую фотографию, где маленькая именинница позирует дома на диване и улыбается.

"С Днем рождения, моя самая маленькая самая большая радость!" - поздравил девочку звездный отец.

Дочь Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Дочь Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

В комментариях бдительные юзеры признались, что Стефания изрядно похожа на Сергея и засыпали их комплиментами. Также теплые слова выразили и звезды украинского шоу-бизнеса.

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Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также отпраздновала день рождения. В свое 46-летие звезда воссоединилась с двумя детьми в особом месте и показалась с ними на редком семейном фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
514
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