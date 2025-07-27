Сергей Притула показал сюрприз для 8-летней дочери и оставил ей послание на будущее

Сергей Притула с дочерью

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула сообщил о празднике в семье.

Сегодня, 27 июля, его дочери Соломии исполнилось восемь лет. Звездный папа уже поздравил именинницу разноцветными шариками, среди которых виднеется большая цифра восемь. На милом фото, которое Сергей опубликовал в фотоблоге, он предстает со счастливой дочкой на плечах.

В трогательной публикации Притула сравнил возраст дочери со знаком бесконечности, а также с гордостью рассказал о ее любознательности и многогранности. Волонтер поблагодарил Соломийку за тот свет, который она несет в его жизнь, и за то, что постоянно учит его чему-то.

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"Восемь — это тот самый знак бесконечности, только который ушел в вертикаль. Сегодня Соломийке восемь лет и мы с женой благодарны ей за тот бесконечный свет, который лучится из ее еще маленького, но одновременно такого большого сердца! Своим примером ты учишь нас любить каждое мгновение жизни, Соль. И любить все, за что берешься в жизни! Ты без промедлений вписалась в вертикаль воспитательного процесса младшей сестры, с которой вы и сестры, и друзья, и певческий дуэт, и актерский тандем, и lady-разбойники", — написал звезда.

Сергей Притула с дочерью / © instagram.com/siriy_ua

Отдельно он обратился к дочери словами, которые могут стать для нее важными в будущем. В частности, поблагодарил за его постоянное вдохновение и ментальную поддержку, о чем в юном возрасте она может и не догадываться. В конце Сергей оставил имениннице искренние пожелания от имени всей семьи.

"Возможно, когда-то ты заведешь себе страницы в соцсетях и наткнешься на этот пост. Хочу, чтобы ты знала, что в эти трудные времена ты дала мне очень много сил и вдохновения делать то, что у меня получается хорошо. А значит в огромном количестве добрых и полезных дел есть и частичка тебя, частичка твоего таланта, частичка твоей улыбки. Спасибо, что можно было всегда безопасно дать подержать менталку в твоих руках! С Днем рождения, Соль! Расти нам здоровой и умницей! С благодарностью Силам Обороны Украины за каждый прожитый день! Любим тебя! Мама, папа, Дима, Стефания", — растрогал знаменитость.

Напомним, недавно невеста солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера поздравила его с 82-летием фото с его маленьким сыном. Мелани удивила их сходством.

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