Сергей Притула показал взрослого сына-копию от экс-жены и поздравил его с 16-летием

Экс-ведущий, а сейчас общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула сообщил о празднике в его семье.

Сын знаменитости от бывшей супруги Юлии отмечает день рождения. 2 октября Дмитрию исполнилось 16 лет. Сергей Притула публично поздравил сына с днем рождения. Он в фотоблоге опубликовал их общие фото. На снимке волонтер позировал перед камерой, обнявшись с сыном. Также Притула адресовал Дмитрию теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

"Дмитрию — 16! Уже совсем взрослый стал. Надежный, ответственный, с ним до ужаса интересно проводить время в общении. Ну, и будь чемпионат мира из лучших старших братьев, то Дмитрий занял бы все призовые места сам. Лишь бы здоровый был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем!" – обратился к сыну бывший шоумен.

Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото: instagram.com/siriy_ua

Подписчики Сергея Притулы тоже не оставили парня без поздравлений. Также они отметили, что сын очень сильно похож на своего отца, особенно глазами: "Какие вы похожие! Пусть все получается!", "У него один в один ваши глаза! Легкого нрава парню и широкой свободной дороги по жизненному пути!", "Не узнала парня! Реально вырос! Здоровья Дмитрию! И мира. Главное мира".

Напомним, недавно бизнесвумен Елизавета Юрушева праздновала день рождения первенца. Сыну знаменитости исполнилось 17 лет. Юрушева также нежно поздравляла Даниэля с праздником и показывала его редкие фото.

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