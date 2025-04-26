Сергей Притула показал взрослого сына-красавца и с какой звездой спорта он встретился

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал об особой встрече его сына с олимпийской чемпионкой.

В фотоблоге Сергей поделился редким фото с 16-летним сыном Дмитрием. Рядом на фотографии позирует и украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Волонтер поделился, что очень счастлив от того, что имеет возможность знакомить своих детей с известными украинцами из разных отраслей.

"Не меньше радости мне приносит то, что у нас дома дети могут общаться с людьми из разных сфер, которых без лишней скромности можно назвать гордостью страны! В случае с Ольгой Харлан уместнее говорить "Национальная легенда Украины". Ведь именно такую награду она получила из рук президента в прошлом", — написал Притула.

Реклама

Ольга Харлан и сын Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Общественный деятель рассекретил, что Харлан иногда организовывает встречи с его семьей и дает наставления 16-летнему Дмитрию. Сергей уверен, что это непременно оказывает наилучшее влияние на формирование сына.

"Так что когда Оля приходит к нам со вкусностями и уделяет время 16-летнему парню на общение и на дружеский совет, я очень радуюсь. Потому что круг общения безоговорочно формирует личность. Давайте направим Оли много лучиков добра и благодарности за все, что она делала для того, чтобы на разных соревнованиях наш флаг был выше всех остальных. И раздавался гимн Украины!" — добавил звезда.

Напомним, недавно певец Фагот объяснил, почему его 14-летний сын вернулся в Украину во время войны из-за границы. Также исполнитель рассекретил, на кого учится юноша.