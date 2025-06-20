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Сергей Притула показался с 16-летним сыном-выпускником и рассказал о новом этапе в его жизни
Сын Сергея Притулы закончил школу. Бывший ведущий похвастался его достижениями.
Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула сообщил о важном событии в его семье.
Сын знаменитости в этом году выпускается из школы. Так, 16-летний Дмитрий закончил 11 классов и теперь официально считается выпускником. Сергей Притула показался с сыном, который выпускается из школы. На снимке они позировали на фоне учебного заведения. Тем временем Дмитрий хвастался своим свидетельством.
Впереди юношу ждет Национальный мультимедийный тест (НМТ), после чего он будет поступать в вуз, что и станет новым этапом в его жизни. Сергей Притула убежден, что его сын со всем справится. Тем более, Дмитрий получил свидетельство о завершении школы с отличием, чем бывший ведущий очень сильно гордится.
"Путь в 11 лет был насыщенным, интересным, местами волнующим, но удивительно полезным! Сделал родителей и бабушек счастливыми - свидетельство с отличием! Горжусь тобой, сын! Осталось пережить НМТ", - поделился волонтер.
Кстати, Сергей Притула также поделился и архивным фото с сыном. Снимок, вероятно, был сделан, когда юный Дмитрий только шел в первый класс.
Напомним, недавно в семье певца Фагота был выпускник. Сын артиста окончил девятый класс. Фагот показывал, как они по-особенному праздновали это событие.