Сергей Притула показался с женой-красавицей и сразу четырьмя детьми на редких фото на ферме

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула устроил семейную фотосессию с женой Екатериной и четырьмя детьми.

Для съемки супруги выбрали осеннюю локацию на ферме среди горных долин, где пасутся овцы и козы. Все члены семьи подобрали наряды в гармоничной цветовой гамме, благодаря чему фотографии получились особенно уютными. Редкими кадрами звездной семьи поделилась фотографа Марина Комарицкая в Instagram.

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Сергей Притула с женой

Сергей Притула с женой и детьми

На части кадров Сергей и Екатерина позируют вдвоем — обнимаются, голубятся и нежно смотрят друг на друга. На других к ним присоединяются дети: 18-летний Дмитрий, родившийся волонтером от первого брака, 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и даже годовалый Марк.

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Сергей Притула с сыновьями

Жена и дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Фотографии вызвали теплую реакцию в Сети. Пользователи восхищались красотой семьи и оставляли теплые пожелания.

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Сергей Притула с семьей

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