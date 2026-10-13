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- Гламур
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Сергей Притула показался с женой-красавицей и сразу четырьмя детьми на редких фото на ферме
Большая звездная семья организовала осеннюю фотосессию на ферме.
Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула устроил семейную фотосессию с женой Екатериной и четырьмя детьми.
Для съемки супруги выбрали осеннюю локацию на ферме среди горных долин, где пасутся овцы и козы. Все члены семьи подобрали наряды в гармоничной цветовой гамме, благодаря чему фотографии получились особенно уютными. Редкими кадрами звездной семьи поделилась фотографа Марина Комарицкая в Instagram.
На части кадров Сергей и Екатерина позируют вдвоем — обнимаются, голубятся и нежно смотрят друг на друга. На других к ним присоединяются дети: 18-летний Дмитрий, родившийся волонтером от первого брака, 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и даже годовалый Марк.
Фотографии вызвали теплую реакцию в Сети. Пользователи восхищались красотой семьи и оставляли теплые пожелания.
Невероятные фото. Прекрасная семья
Ваша семья невероятно красива!
Боже, как хорошо все на этих фото
Такие красивые. Счастье вашей семье
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