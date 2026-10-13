ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
972
Время на прочтение
1 мин

Сергей Притула показался с женой-красавицей и сразу четырьмя детьми на редких фото на ферме

Большая звездная семья организовала осеннюю фотосессию на ферме.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сергей Притула

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула устроил семейную фотосессию с женой Екатериной и четырьмя детьми.

Для съемки супруги выбрали осеннюю локацию на ферме среди горных долин, где пасутся овцы и козы. Все члены семьи подобрали наряды в гармоничной цветовой гамме, благодаря чему фотографии получились особенно уютными. Редкими кадрами звездной семьи поделилась фотографа Марина Комарицкая в Instagram.

Сергей Притула с женой

Сергей Притула с женой

Сергей Притула с женой и детьми

Сергей Притула с женой и детьми

На части кадров Сергей и Екатерина позируют вдвоем — обнимаются, голубятся и нежно смотрят друг на друга. На других к ним присоединяются дети: 18-летний Дмитрий, родившийся волонтером от первого брака, 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и даже годовалый Марк.

Сергей Притула с сыновьями

Сергей Притула с сыновьями

Жена и дети Сергея Притулы

Жена и дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Дети Сергея Притулы

Фотографии вызвали теплую реакцию в Сети. Пользователи восхищались красотой семьи и оставляли теплые пожелания.

  • Невероятные фото. Прекрасная семья

  • Ваша семья невероятно красива!

  • Боже, как хорошо все на этих фото

  • Такие красивые. Счастье вашей семье

Сергей Притула с семьей

Сергей Притула с семьей

Напомним, недавно певица Гайтана показала свою 9-летнюю дочь и как отдыхает с ней с границей.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie