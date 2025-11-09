Сергей Притула поставил точку в слухах о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ: подробности

Сергей Притула, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Украинский волонтер и экс-телеведущий Сергей Притула рассказал о том, чем занимается на фронте муж Маши Ефросининой — военный Тимур Хромаев.

Как выяснилось, он приобщен к созданию важной военной системы, которая уже масштабируется и помогает украинским защитникам. Об этом Притула вспомнил в новом подкасте «Гуртом та вщент», где признался, что недавно виделся с мужем телеведущей и хотел поблагодарить его лично.

«Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Марийки муж — Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: «Да блин, что он там воюет, да он определенно «ряженый» и так далее», — отметил Притула.

В ответ Маша Ефросинина призналась, что подобные обсуждения службы ее мужа для нее особенно болезненны: «Обсуждение службы моего мужа в контексте того, что он «не воюет» ранит меня гораздо больше, чем хейт в мою сторону».

Позже Притула рассказал, что Хромаев непосредственно приобщен к разработке чрезвычайно сложной технической системы в рамках проекта фонда Притулы «антишахед». Экс-телеведущий подчеркнул, что достижение оказалось действительно важным и выдающимся.

«Муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. Наши специалисты представили ее представителям различных родов войск, и все были поражены. Военные даже удивлялись, почему до этого не додумались раньше», — поделился волонтер.

Притула добавил, что именно Тимур Хромаев помог продвинуть этот проект вперед, подтвердив надежность команды фонда: «И тут Тимур Хромаев встает, говорит: «Ну, эти «типы» знают, что делают, а мы с ними работаем». И, короче, «окнул, верификнул» — и теперь у нас эта история лучше продвигается. Поэтому передай мужу большую благодарность».

