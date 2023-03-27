Сергей Притула признался, что полномасштабная война помешала ему в четвертый раз стать отцом

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что планировал в этом году вместе с женой Екатериной Сопельник четвертого ребенка.

Звездные супруги надеялись зачать ребенка осенью прошлого года, однако планы испортила полномасштабная война в Украине. Сейчас шоумен не оставляет надежды стать отцом в четвертый раз, однако когда именно это произойдет, не подозревает.

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре — октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на два -три недели. Месяц – максимум", — поделился в интервью Юлии Бориско шоумен.

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Отметим, что Притула женился на своей второй жене Екатерине летом 2015 года. Пара воспитывает двух дочерей — 5-летнюю Соломию и годовалую Стефанию. Также у ведущего есть 14-летний сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

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