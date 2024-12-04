Сергей Притула признался, куда будет поступать его 16-летний сын, который заканчивает последний класс в школе

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал о воспитании своего 16-летнего сына.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" волонтер делится, что Дмитрий сейчас учится в последнем классе. Однако, по словам звездного отца, парень еще не определился с будущей профессией, хотя одинаково имеет талант к гуманитарным и точным наукам. Притула также подчеркнул, что не будет давить на сына с выбором вуза, а дождется его осознанного решения.

Сын и дочь Сергея Притулы / Фото: instagram.com/siriy_ua

"В следующем году я буду отцом выпускника. Думал, что он из тех, кто должен учиться 12 классов. И тут оказывается, что это уже последний класс, немного заволновался. Дмитрий в поиске. Он одинаково справляется как с точными науками, так и гуманитарными. Очень повезло ему с преподавателями, которые дорожили его альтернативным взглядом на те или иные вещи. Преподаватели привлекают учеников к поиску дополнительной информации. Пока четкого понимания, куда поступать, нет. И пушить в этом я его не хочу. Я видел так много несчастных людей, которые занимались не тем, чем хотели, а тем, что сказали родители. Я дождусь, пока сын скажет. Дмитрий очень хорошо учится. Мы много инвестировали внимания и средств в образование наших детей", - поделился волонтер Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, как его подставил экс-коллега Андрей Молочный, который поддержал Россию. Также он вспомнил их последний разговор в 2022 году.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

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