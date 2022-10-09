Сергей Притула признался, на какие средства живет и на что их тратит

Шоумен Сергей Притула, как и большинство представителей шоу-бизнеса, лишился постоянного заработка.

Сейчас знаменитость живет на средства, которые накопил до 24 февраля. Как признался Притула, у него была финансовая подушка, которая его.

Постоянного заработка у шоумена нет. Правда, недавно ведущий работал над дубляжем мультфильма "Мавка". Впрочем, деньги он потратил не на себя.

"Очень изменилось (ред. – финансовое положение). К хорошему привыкаешь. Я много лет был одним из самых высокооплачиваемых телеведущих страны. Предыдущие годы выручили с тем, что есть сейчас, потому что подушка была. И я никогда не тратил больше, чем зарабатывал. Я такой по жизни немного экономный. И не умею деньги тратить, всегда жена это делала. Даже в этом году была еще зарплата на радио за январь и февраль. В феврале я озвучил мультфильм. И недавно я присоединился к дубляжу мультфильма "Мавка", у меня там тоже роль. У меня еще такая философия, я когда зарабатываю гонорары за мультики, то я их трачу на детей", — рассказал шоумен в интервью "Ґрунт".

Скриншот с видео

Ведущий признался, что на этот раз он немного потратил заработанные деньги благодаря дубляжу мультфильма на своих детей. Остальную сумму волонтер перевел в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

Также Притула рассказал, что помогает украинской армии. Впрочем, в этом году сумма помощи меньше, чем предыдущие. Притула потерял заработок и не мог перечислять такие большие средства, как делал это раньше.

"Гонорар за последний мультик снова потратил на детей. Только на этот раз на свою часть, а вторую часть все же перекинул на фонд Маши Ефросининой. Я свои деньги направил на психологическую реабилитацию молодых девушек, которые стали жертвами насилия, в том числе сексуального, со стороны российских оккупантов. Грубо говоря, жить есть за что, семье есть за что, маме помогать есть за что. На армию есть из чего донатить. Нет ежемесячных доходов, зарплаты нет, работы нет", — отметил Притула.

Сергей Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Напомним, ранее Сергей Притула признался, что в последнее время в его жизни было немало моментов, из-за которых он плакал. Ведущий признался, почему это случалось.

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