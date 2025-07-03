Сергей Притула рассекретил, как воспитывает троих детей и чем провинился перед сыном от экс-жены

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассекретил, как воспитывает троих детей.

Бывший шоумен является отцом дочерей и сына. Сергей Притула на проекте "55 за 5" говорит, что его воспитание базируется на договоренности. В частности, он не практикует физические методы, а пытается вести с детьми диалог. Правда, иногда бывший ведущий может повысить голос на детей, но этим он не гордится.

"Могу повысить голос на детей. Я не горжусь этим. Но, порой, могу. Как ему (сыну - прим. ред.) 16 с половиной лет, понятно, что сдают нервы", - поделился бывший ведущий.

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Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула также откровенно признается, что кое-чем провинился перед 16-летним сыном. В частности, в свое время бывший ведущий практиковал физическое наказание. Впрочем, экс-шоумен понял, что ничего хорошего из этого не будет. Сейчас, когда с Дмитрием возникают споры, Сергей Притула пытается с ним договориться. С дочерьми физических методов наказаний он не практиковал.

"Я за собой имею вину перед Дмитрием, потому что много лет когда-то давно я, к сожалению, практиковал физическое наказание. Но в какой-то момент мы пришли к четкому пониманию, что это нерабочая история, поэтому с Дмитрием мы всегда стараемся договориться. С девочками - тем более, подобная тема не стояла", - рассказал бывший ведущий.

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

Отметим, Сергей Притула воспитывает троих детей. Дочерей Соломию и Стефанию ему родила нынешняя жена Екатерина. В браке с бывшей избранницей Юлией на свет появился сын Дмитрий. Юноше сейчас 16 лет, недавно он окончил школу. Сергей Притула уже показывал, каким был выпускной у сына.