Сергей Притула резко отреагировал на критику LELÉKA после девятого места на "Евровидении-2026"

Сергей Притула и Leléka

Общественный деятель Сергей Притула публично поддержал певицу LELÉKA после ее выступления на "Евровидении-2026", где Украина заняла девятое место.

После финала конкурса в Сети появилось немало споров относительно результата Украины. Впрочем, Притула резко высказался против критики артистки и призвал украинцев поддерживать своих представителей на международной сцене.

В посте в Threads он вспомнил случай с «Евровидением-2017» в Киеве, когда представитель Испании Манель Наварро занял последнее место в финале. По словам Притулы, несмотря на провальный результат, дома артиста встречали аплодисментами и поддержкой, а не хейтом.

«Представитель Испании Манель Наварро занял последнее, 26-е место. И да, его потом долго „травили“ за это поражение (но надо учитывать, что он каталонец, поэтому не все так однозначно). Когда Манель прилетел в Барселону, в аэропорту его встретили тысячи людей с аплодисментами и поддержкой! А не „о, Боже, не выйдет в финал“ или „о, Боже, не выиграет/не войдет в 10-ку“. Поэтому я категорически не воспринимаю травлю человека, который выиграл нацотбор и достойно представил страну на „Евровидении“!» — подчеркнул звезда.

Также волонтер поблагодарил LELÉKA за достойное выступление от Украины и назвал ее участие в конкурсе «культурной дипломатией высшего уровня». К слову, сама украинская представительница уже сообщила, что возвращается из Австрии домой после завершения конкурса в Вене.

«Место — не важно, главное — не стыдно! Спасибо Leléka за приятные эмоции и за культурную дипломатию высшего уровня! Успехов в дальнейшем!», — написал Сергей.

Напомним, недавно LELÉKA прокомментировала свое выступление в гранд-финале «Евровидения-2026» и призналась, довольна ли собой.

