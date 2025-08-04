Сергей Притула в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына

Сергей Притула / © facebook.com

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула в четвертый раз стал отцом.

Радостной новостью знаменитость поделился в своем Instagram. Бывший ведущий тщательно скрывал беременность жены Екатерины Сопельник. Однако, когда малыш появился на свет, Сергей Притула наконец-то рассекретил кардинальные перемены в личной жизни.

Волонтер стал отцом 1 августа. Жена Сергея Притулы родила мальчика в одном из роддомов Киева. Волонтер также рассекретил имя сынишки. Супруги названы новорожденного мальчика Марком, ударение именно на букву о.

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Сергей Притула с новорожденным сыном / © instagram.com/siriy_ua

"Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Свыше трех десятков человек, среди которых пятеро детей… Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Наряду с тем, для меня появление Марко, как и любого другого ребенка в Украине, на свет – это нечто, что наперекор планам и желаниям врагов", - поделился бывший шоумен.

Сергей Притула также отметил, что роды у его супруги прошли успешно. Также волонтер говорит, что в тот день, к счастью, не было обстрелов, так что волнений было немного меньше. Кстати, Сергей Притула не стал скрывать сына, а уже поделился первыми фото с ним. Правда, лицо мальчика волонтер все же не спешит показывать.

Сергей Притула с новорожденным сыном / © facebook.com/serhiyprytula

"Благодарю Катюше за осуществление общей мечты и восстановление баланса мальчиков и девочек в нашей семье. Врачам за отзывчивость и заботливость. Марку за то, что не создавал маме хлопот во время родов. Искреннее спасибо Силам Обороны Украины за защиту новой жизни", - добавил бывший ведущий.

Отметим, для Сергея Притулы этот ребенок стал четвертым. От бывшей жены волонтер воспитывает 16-летнего Дмитрия. В браке с Екатериной Сопельник у экс-ведущего родились дочери Соломия и Стефания.

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