Сергей Притула в день рождения жены растрогал подарком от их детей

Сергей Притула с женой / © instagram.com/siriy_ua

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула поделился трогательным семейным мгновением.

Сегодня, 13 января, жена общественного деятеля Екатерина празднует день рождения. По этому случаю Сергей опубликовал в Instagram теплую публикацию, посвященную возлюбленной, которая подарила ему троих детей. Волонтер обратился к имениннице с искренними словами любви и благодарности, а также показал особый подарок — открытку, нарисованную их старшими дочерьми. Детский рисунок стал трогательным дополнением к праздничному букету цветов.

Пост Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

«Даже в самые лютые морозы твоя любовь согревает. Даже в самые длинные блэкауты ты излучаешь свет! С Днем рождения, наш персональный пункт несокрушимости, Екатерина! Любим!» — написал Сергей Притула.

В комментариях под постом Екатерина поблагодарила мужа за поздравления, а поклонники семьи активно присоединились к теплым словам.

Долгих и счастливых лет вашей маме

Передайте поздравления и главное — мирного неба над головой

Это самое святое, многая лета! Берегите ее

