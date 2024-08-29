Сергей Притула в годовщину брака показал фото со свадьбы с женой и заинтриговал второй женитьбой

В семье экс-ведущего, а ныне общественного деятеля и основателя одноименного фонда Сергея Притулы важный праздник.

Бывший шоумен празднует годовщину брака со своей возлюбленной Екатериной. Пара уже девять лет живет в официальном статусе мужа и жены. Волонтер посвятил в своем Instagram пост избраннице. В частности, Притула опубликовал архивный кадр с их свадьбы. На снимке счастливые новобрачные на фоне свадебной арки тянутся друг к другу, чтобы подарить поцелуй. Также бывший шоумен адресовал избраннице теплые слова с поздравлениями.

"Делить пополам боль не менее важно, чем радость. И я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И твои ладони, и детей, за которых, чутких и любящих, я тебе искренне благодарен. Моя менталка держится на вас! Говорят, что время влияет на отношения. И то правда: объятия стали крепче, поцелуи слаще, разговоры продолжительнее. Особенно, после долгих разлук", - обратился к жене Притула.

Сергей Притула с женой / Фото: instagram.com/siriy_ua

Волонтер не только поздравил возлюбленную с праздником, но и выдал ее обещание, заинтриговав повторной женитьбой. В частности, Притула обратился к жене и отметил, что он очень надеется, что она выйдет за него замуж во второй раз после победы. Так что, вероятно, пара планирует повторно сыграть свадьбу.

"9 лет — это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь. Поблагодарить Бога за детей, Силам обороны за защиту. Верю, что после победы ты сдержишь обещания и выйдешь за меня еще раз! Люблю к щему в сердце и утоляя дыхание и спасибо за этих невероятных 9 лет!" – адресовал возлюбленной волонтер.

Напомним, недавно ведущая Наталья Островская отмечала годовщину брака со своим мужем. Знаменитость нежно поздравила возлюбленного с особой датой в семейной жизни и показала, какой была их свадьба.

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