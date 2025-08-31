- Дата публикации
Категория
Гламур
Сергей Притула в годовщину брака показал, какой была его свадьба с женой 10 лет назад
Сергей Притула празднует 10-ю годовщину свадьбы. Бывший ведущий нежно поздравил возлюбленную с особенной датой в их семейной жизни.
Бывший телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула сообщил о важном празднике в его семье.
Экс-шоумен вместе со своей избранницей Екатериной Сопельник празднуют годовщину брака. Супруги уже 10 лет находятся в официальном статусе мужа и жены. По случаю особенной даты Сергей Притула посвятил возлюбленной поздравительный пост в Instagram.
Бывший ведущий опубликовал архивные кадры с их свадьбы. Сергей Притула показал, как надевал кольцо и безымянный палец жены, как их поздравлял его сын Дмитрий и просто позировал с Екатериной. Также экс-шоумен адресовал избраннице теплые слова.
"10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было достаточно и того, и другого. За спиной - гигабайты воспоминаний. Впереди - надежда, как и у каждой украинской семьи. Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят - замечательный доработок за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!" - написал волонтер.
Отметим, Сергей Притула и Екатерина Сопельник поженились в августе 2015 года. В браке пары родилось трое детей - дочери Соломия и Стефания и сын Марко. Кстати, недавно Сергей Притула снялся с новорожденным мальчиком и показал их совместное милое видео.