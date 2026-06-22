Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула тронул поклонников в день своего 45-летия — он опубликовал редкий семейный снимок с женой и четырьмя детьми, назвав семью своей самой большой ценностью.

В день рождения звезда поделился личными размышлениями. Он вспомнил важные этапы своей жизни. Среди них — образование, телевизионная карьера и работа благотворительного фонда. Однако главную роль в своей истории он отвёл не достижениям, а близким людям. Именно семью волонтёр назвал своей самой большой опорой.

«45. Прожито много, достигнуто немало. Было хорошее образование (школа, МАН, ТАНГ, УКУ), успешная карьера на телевидении, были децибелы аплодисментов, есть огромная команда фонда, которая, опираясь на поддержку миллионов людей со всего мира, делает колоссальную работу по поддержке Сил обороны и гражданского населения!», — отметил Сергей Притула.

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Сергей Притула с семьей / © instagram.com/siriy_ua

Отдельную часть своего сообщения он посвятил жене и детям. Волонтер подчеркнул, что именно семейное тепло помогает ему оставаться сильным в сложные периоды и продолжать работу, чтобы помочь стране.

«И самое ценное в моей жизни — это семья! Моя высшая награда, мое утешение, мое вдохновение, моя любовь! Спасибо жене и детям за семейное тепло и за то, что поддерживают мой дух. И спасибо всем добрым людям, чью поддержку я чувствую каждый день! Благодаря вам я не устаю и не опускаю руки. Мне доставляет огромную радость быть полезным обществу и Армии в тяжелые времена! Работаем дальше, господа! Спасибо за поздравления!», — написал Притула.

Волонтер также отметил поддержку людей, которые присоединяются к его работе и помогают фонду реализовывать важные инициативы. По его словам, именно эта совместная сила позволяет двигаться вперёд.

Напомним, ранее Сергей Притула крестил сына в поврежденной в результате обстрела Киево-Печерской Лавре и опубликовал трогательные фотографии.

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