Сергей Притула восхитил фото со старшей 8-летней дочерью на торжественном событии

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула впервые за долгое время показал свою дочь Соломию.

Так, 8-летняя девочка уже заметно подросла и активно участвует в украинской скаутской организации «Пласт». Звездный отец показал один день, который Соломия провела вместе с другими участниками. В частности, поделился кадрами из парка имени Тараса Шевченко в Киеве, где пластуны произносили свой обет.

Все пластуны были одеты в униформу, а некоторые из организации держали сине-желтый флаг. Отдельно Сергей запечатлел счастливую Соломию в такой важный день.

«СКОБ!» — написал в посте волонтер. К слову, такой аббревиатурой обозначается традиционный пластовой лозунг и приветствие, в котором зашифровано «Сильно! Красно! Осторожно! Быстро!».

Сторис Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Дочь Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

В комментариях поклонники оставили немало положительных эмоджи и засыпали Соломию пожеланиями и комплиментами.

СКОБ! Поздравляем, друзья! Веселой и полной приключений вам большой игры!

Серёжа, у вас замечательная девочка

СКОБ! Поздравляем Соломийку

К слову, Соломия вступила в скаутскую организацию «Пласт» еще в прошлом году. Тогда ее поддержал папа и младшая сестра.

