Сергей Притула восхитил фото жены с двумя дочерьми по случаю особого праздника

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула порадовал фанатов семейным контентом.

Волонтер в своем фотоблоге опубликовал редкую фотографию с женой Екатериной, сделанную на Пейзажной аллее в Киеве. Между тем на изображении также позируют их дочери – Соломия и Стефания. Милым фото Притула поделился в особый день. В публикации он обратился к возлюбленной по случаю ее дня рождения и написал самые искренние пожелания. В то же время поблагодарил ее за счастливый брак и детей.

Жена Сергея Притулы с детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

"С Днем рождения, невероятная Екатерина Притула! Пусть жизнь будет богата положительными эмоциями и яркими цветами, как на этом фото! Все мальчики и девочки нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце! А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее, что могло случиться в моей жизни – случилось! Люблю! Будь нам всем здорова и счастлива!", — растрогал Сергей.

Напомним, недавно Сергей Притула делился фото с 16-летним сыном Дмитрием от бывшей супруги. Юноша уже сравнялся ростом со звездным отцом.

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