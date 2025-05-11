Сергей Притула восхитил редким фото с 70-летней мамой и очаровал их сходством

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поздравил маму с особым праздником.

В День матери, 11 мая, звезда опубликовал в фотоблоге редкую фотографию с родным человеком, которому недавно исполнилось 70 лет. Сергей предстает с мамой в объятиях на фоне украшенного цветом сада и дома. В публикации общественный деятель пожелал всем матерям всего лучшего и призвал не забывать заботиться о них.

"Пусть все мамы будут здоровы и счастливы! А мы к ним заботливы и благодарны. С Днем Матери!" – трогательно написал Притула.

Реклама

Сергей Притула с мамой / © instagram.com/siriy_ua

В комментариях поздравили маму волонтера и сделали звездной семье комплименты, дополнив их эмоджи в форме огоньков и сердец.

К слову, в День матери украинские звезды, среди которых актриса Денисенко и артисты Козловский, Каменских и другие, публично поздравили своих мам и показали редкие фото с самыми родными.

Напомним, недавно Сергей Притула показал фото со своим подросшим сыном-красавцем от первого брака и как Дмитрий знакомился со звездой из мира спорта, фехтовальщицей Ольгой Харлан.