Сергей Притула впервые раскрыл, где учится его 17-летний сын и готов ли он поступить в ВСУ

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

Украинский общественный деятель Сергей Притула впервые раскрыл, где получает образование его 17-летний сын Дмитрий и рассматривает ли юноша военную службу.

По словам Притулы, сейчас его сын учится на первом курсе Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Волонтер отмечает, что для парня сейчас в приоритете образование, но он уже задумывается и о милитарном направлении. Звезда также намекнул, что в семье не все единодушно поддерживают возможное решение Дмитрия связать свою жизнь с военной службой. Впрочем, подчеркнул: окончательный выбор остается за самим юношей.

«Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он дальше сочетать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение», — рассказал Притула в интервью Суспільне Культура.

В то же время волонтер уже приобщает сына к работе своего благотворительного фонда. Дмитрий помогает с технической частью, в частности работает с дронами, что изрядно его увлекает.

«У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и т.д. Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности. Поскольку он как оператор дрона будет анонимизирован — враг не будет знать, откуда он запускает дрон», — добавил общественный деятель.

