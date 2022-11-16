Сергей Притула впервые рассказал, как его родной брат воевал за Бучу и Ирпень: "Он защищал снайперов"

Экс-ведущий поделился, что его брат пошел добровольцем и служил в одном из спецподразделений.

Экс-ведущий, волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые рассказал, что его старший брат Василий принимал участие в освобождении Киевской области.

В YouTube-проекте "Розмова" Притула поделился, что его брат пошел добровольцем и его отправили в составе одного из спецподразделений в Киевскую область, где он воевал за Бучу и Ирпень:

"Брат был откомандирован туда в составе одного из спецподразделений, к которому он "приквартировался" на добровольческих началах. Зачисткой это трудно назвать, потому что это было где-то в районе 20-21 марта. Ни о каких зачистках тогда речь не шла, тогда шли бои за Бучу, Ирпень – за Киевскую область. Брат был прикреплен к двум снайперам, которых защищал. Не знаю, можно ли что-то больше об этом рассказывать", — поделился Притула.

Сергей Притула с братом Василием / Фото: instagram.com/siriy_ua

Также волонтер признался, что его брат полностью обеспечил свое подразделение необходимой экипировкой:

"Я ему очень благодарен, потому что Василий Притула не дергал Сергея Притулу с просьбой: "Дай мне на подразделение броники, дай шлемы, или обеспечи транспортом". Все, что нужно было для бойцов этого подразделения, брат доставал самостоятельно. Ребята, я неоднократно с ними встречался, экипированы очень круто, и с транспортом все было окей", — прокомментировал Притула.

Сергей Притула с братом Василием / Фото: instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий отметил, единственное, что он отдал подразделению своего брата, это концертный бус "Варьятов". У него был предыдущий гастрольный бус, который он отдал 10-й бригаде. Его Притула решил поменять на более современный, который, в итоге, отдал спецподразделению брата:

"Новый был модный: кресла кожаные, свет меняется, столики выезжают, акустическая система. Словом, гламурный бус. Вот его и отдал подразделению, с которым был брат. И, представьте, чуваки, такие "звери" с всеми своими автоматами, снайперскими комплексами ездили в таком гламурном бусе", – поделился Притула.

Сейчас, говорит волонтер, его брат, который в мирной жизни был адвокатом, вернулся к адвокатской практике, но продолжает держать руку на пульсе.

Напомним, несколько недель назад Сергей Притула объявил о новом мегазборе для ВСУ. Теперь Притула вместе с украинцами собирает на партию "Спартанов", которая облегчит нашим бойцам на передовой передвижение в сложных надвигающихся погодных условиях.

Читайте также: