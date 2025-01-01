Сергей Притула впервые за длительное время показал, как выглядит его 16-летний сын от экс-жены

Экс-ведущий, а сейчас общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула впервые за долгое время показал своего 16-летнего сына.

Дмитрий довольно редкий гость в фотоблоге известного отца. Однако в новогодние праздники подросток проводил время с родным человеком. Конечно, они вместе записали поздравление, которым Притула поделился в своем Instagram. На кадрах волонтер с сыном позировал на фоне елки в праздничных свитерах с новогодним принтом. Кстати, Дмитрий уже по росту почти как звездный отец.

"Пусть 2025 год принесет в ваши семьи много хороших новостей! Чтобы все наши воины были со щитом! Чтобы было из чего донатить! Не ссорьтесь и любите друг друга! Пусть здоровье будет таким, чтобы вы забыли дорогу в аптеку! С Новым годом ! Пусть принесет победу!" – поздравили пользователей Притула и его сын.

Сергей Притула с сыном / Фото: instagram.com/siriy_ua

Отметим, Сергей Притула является отцом троих детей. Сына Дмитрия бывшему шоумену родила его первая жена Юлия. Также волонтер воспитывает двух дочерей – Соломию и Стефанию. Мама девочек – вторая жена Притулы, с которой он живет в браке с 2015 года.

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