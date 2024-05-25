Сергей Притула впервые за долгое время показал подросшую 3-летнюю дочь и мило обратился к ней

Экс-ведущий, а ныне волонтер Сергей Притула, восхитил редким фото с дочерью Стефанией.

Так, знаменитость не очень часто радует поклонников новыми фото с семьей и почти не рассказывает о ней. Впрочем, сегодня, 25 мая, волонтер сделал особое исключение, потому что его дочь празднует 3-летие. Так, Сергей в фотоблоге показал милое фото с подросшей Стефанией в розовой кондитерской на фоне шариков в форме сердечек. На изображении именинница нежно целует звездного папу и обнимает его за шею.

Сергей Притула с дочерью Стефанией / Фото: instagram.com/siriy_ua

В свою очередь, Притула также адресовал поздравительные слова дочери и отметил, что она является его постоянным "психологом".

"С Днем рождения, my mental health officer (специалист по ментальному здоровью – прим. ред.) Стефания!" – восхитил подписью фото знаменитость.

В комментариях звезды и подписчики Сергея уже присоединились к поздравлениям маленькой именинницы:

"Поздравляем красавицу с днем рождения!" – Евгений Кот

Поздравляю вашу дочь! Желаю счастливого детства, мирного неба и многих улыбок!

С днем рождения красавицу! Здоровья, многая лета и безграничного счастья ей и всей семье

Напомним, в этот же день, 25 мая, свой день рождения отмечает и Маша Ефросинина. Муж-военный ведущей трогательно обратился к ней и показал чувственное фото именинницы.

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