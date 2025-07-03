Сергей Притула высказался о причинах развода с первой женой и их нынешних отношениях

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула, который ранее рассказал о воспитании детей, высказался о разводе с первой женой и признался, в каких отношениях они находятся сейчас.

Бывший шоумен длительное время прожил в браке с избранницей Юлией. Однако в 2013 году брак пары распался. Сергей Притула в интервью Славе Демину говорит, что они с бывшей в первую очередь пытались остаться в хороших отношениях, ведь воспитывают общего сына. В конце концов, им это удалось. По словам бывшего ведущего, между ними, конечно, возникают какие-то недоразумения, но все же ради Дмитрия они находят общий язык.

"У меня в бэкграунде есть опыт развода. Мы на сегодня с Юлей в адеквате. У нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором мы заботимся. Да, у нас бывали и бывают какие-то споры, недоразумения и тому подобное. Но это все нивелируется вопросом Дмитрия и все, что о нем", - говорит волонтер.

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Бывшая жена Сергея Притулы с их сыном / © скрин с видео

Также бывший ведущий добавил, что они приняли решение развестись, когда окончательно поняли, что браку конец. Их общему сыну тогда было пять лет. Через год мальчик удивил Сергея Притулу, когда заявил, что стал счастливее после развода родителей, ведь прекратил быть свидетелем ссор.

"Была пройдена какая-то точка невозврата и стало понятно, что это уже все. Тогда стоял вопрос, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями человечности друг к другу, особенно учитывая присутствие сына. Когда малому было где-то пять, он сказал: "Хорошо, что вы с мамой развелись. Раньше вы постоянно ссорились и делали меня несчастным", - удивил ведущий.

Отметим, с 2015 года Сергей Притула состоит в браке с Екатериной Сопельник. У пары есть две дочери - Соломия и Стефания.

Напомним, сейчас в западной прессе активно сплетничают о разводе американской певицы Кэти Перри и голливудского актера Орландо Блума. Недавно инсайдер раскрыл причину их разрыва.

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