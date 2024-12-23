Сергей Притула высказался о ссорах с женой и как война повлияла на их отношения

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал об отношениях с женой Екатериной Сопельник во время войны.

По словам Сергея, на самом деле между ними не возникает частых ссор. Ибо во время войны семья звезды осознала, что все важнее обходить острые углы. Поэтому они научились подходить ко всему взвешенно. Тем не менее, волонтер не скрывает, что из-за напряженного рабочего графика, он не имеет возможности часто видеться с возлюбленной. Именно поэтому большинство родительских обязанностей приходится на нее.

"Я не скажу, что она максимально хэппи от этого. Потому что все-таки трое детей – это такая нагрузка. Разного возраста, с разными своими прикольчиками. Эта война никому не пошла на пользу в контексте времени, проведенного в семьях. Но однозначно она пошла на повышение уровня осознанности важности друг друга в жизни. Я даже не помню, что мы с женой так сильно поссорились. Надо заботиться, любить друг друга. Да, мысли могут не совпадать, но это не причина повышать тон и изливать негатив на ближайших людей", — признался Притула в интервью Сергею Лиховиде.

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Впрочем, как только у общественного деятеля появляется возможность провести свободное время с детьми – он это делает. Как признается Сергей, это помогает ему расслабляться и быть самым счастливым человеком.

"Время от времени это время (для семьи — прим. ред.) находится. И я очень счастлив в те дни, когда я могу побыть куском пластилина, из которого дети могут вылепить все, что хотят. Я не знаю, на каком уровне это все работает, но я выключаюсь для своих детей. То есть это напряжение, в котором ты живешь и работаешь в ежедневном режиме, возле них выветривается и исчезает. Я расслабляюсь и выключаюсь, они смеются надо мной постоянно, но мне так хорошо, как они по мне лазают, играют. На самом деле, они очень помогают мне держать менталку", - добавил звезда.

Напомним, недавно певица Камалия также призналась, до сих пор ли враждует с дочерью экс-супруга Мохаммада Захура, которая разрушила их брак.

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