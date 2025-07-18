Сергей Притула высказался об обучении 16-летнего сына за границей и пребывании на учете в ТЦК

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился подробностями о жизни своего старшего сына Дмитрия, который родился в первом браке.

Притула рассказал, где сейчас находится парень, чем занимается и какие планы имеет на дальнейшее обучение. По словам Сергея, сейчас Дмитрий живет с мамой в западной части Украины и активно готовится к сдаче Национального мультипредметного теста для поступления в вуз. Но, как оказалось, парень, который в этом году закончил украинскую школу, продолжает получать образование и в иностранной.

"Пока что он сидит на западе страны у мамы и готовится к НМТ. Он на параллельном курсе заканчивал сразу две школы. Одну — в Украине, одну — за границей. И за границей ему надо еще год доучиться", — признался Сергей в интервью Bihus.info.

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Сергей Притула с сыном / © facebook.com/serhiyprytula

Также отец отметил, что все формальности, связанные с военным учетом, уже соблюдены. Парню в октябре исполнится 17 лет, поэтому он уже стоит на учете в ТЦК.

"Сейчас мы придерживаемся всего протокола действий, которые мы должны были сделать в его возрасте. Сын стоит на учете в ТЦК. У Дмитрия в октябре день рождения и ему исполнится 17 лет. Поэтому мы этот вопрос закрыли еще в апреле", - поделился общественный деятель.

Кроме того, звездный отец говорит, что Дмитрий еще не определился с университетом, где будет получать специальность. В частности, юноша рассматривает два варианта — в Украине и за рубежом. По словам Сергея, все же первый вариант был бы наилучшим, но время расставит все по своим местам.

"Этот вопрос сейчас решается. Обучение он закончит за границей в июне следующего года. Но если он сейчас хорошо сдаст НМТ и сможет пробиться на государственный бюджет в один вуз, то, возможно, обучение будет там. Ближайшее время будет отведено для дискуссий с ним и его мамой. Я бы такой, чтобы здесь, конечно. Тем более есть его желание. Но опять же, есть много моментов", — пояснил Притула.

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