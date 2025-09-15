Сергей Притула заговорил о крещении новорожденного сына и рассекретил кумовьев

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула заговорил о крещении сына, а также высказался о будущих кумовьях.

Еще 1 августа экс-шоумен в четвертый раз стал отцом. Жена Сергея Притулы, Екатерина Сопельник, родила ему сына Марка. Волонтер тщательно скрывал беременность избранницы. На проекте "Ранок у великому місті" бывший ведущий объяснил это тем, что в такой важный период хотел избежать лишнего внимания.

"Мы не нуждались в излишнем внимании, это наше. Родила, слава Богу!" - говорит волонтер.

Сергей Притула с новорожденным сыном / © instagram.com/siriy_ua

Бывший ведущий пока не планирует крестить новорожденного мальчика. Сергей Притула хочет это сделать, когда Марк подрастет. Что касается кумовьев, то это будут близкие друзья супругов. На вопрос - это кто-то из сферы шоу-бизнеса - волонтер дал понять, что нет.

"Мы не делали крестины. Марк немного подрастет. Мне нравится, когда во время крестин ребенок является участником процесса. Кумовья будут друзья. Мы не выбираем кумовьев по рейтингам. Мы выбираем кумовьев по их жизни, их делам, какому-то прожитому уже вместе опыту. Это люди, которым ты доверяешь нести ребенка к кресту. Это очень важно!" - пояснил бывший шоумен.

Отметим, Сергей Притула является многодетным отцом. В браке с первой женой родился сын волонтера Дмитрий. Во второй раз бывший ведущий женился в 2015 году на Екатерине Сопельник. Она родила ему дочерей Соломию и Стефанию и сына Марка. Кстати, недавно Сергей Притула рассказал о важном дне в семье. Также волонтер поделился редкими фото с подросшими дочерьми.