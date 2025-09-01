Сергей Притула заинтриговал признанием об имени сына Никитюк, которое она скрывает: "Я знаю"

Сергей Притула и Леся Никитюк и Сергей Притула / © instagram.com/lesia_nikituk

Бывший телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула ответил на слухи об имени сына Леси Никитюк, с которой дружит на протяжении многих лет.

Знаменитость в проекте "Гуртом та вщент" честно признался, что знает, как коллега назвала первенца. Но сразу добавил, что пока воздерживается от публичной огласки. Все потому, что уважает решение Леси сохранять приватность жизни малыша, которому сейчас два месяца: "Я знаю, как зовут сына. Но я не могу, потому что не знаю, публично ли она это рассказывала".

Однако все же одним своим признанием Притула усилил интригу. В частности, волонтер назвал количество букв в имени сына Никитюк. Он отметил, что если сравнить количество букв в этом имени с коротким "Ян", то их будет много, а с длинным "Борисоглеб" — значительно меньше.

Отметим, звездная мама до сих пор официально не назвала имя мальчика, хотя сплетник Богдан Беспалов почти сразу после рождения первенца у ведущей поспешил сообщить, что малыша якобы назвали Орестом, ссылаясь на собственные источники. Пока что ни подтверждений, ни опровержений звезда не предоставляла.

Кроме того, Притула, который недавно тоже объявил о пополнении в своей семье, рассказал, что они с Лесей нередко обмениваются видеосообщениями, в которых снимают своих малышей и делятся родительскими буднями.

Напомним, недавно Сергей Притула показал свою свадьбу с женой Екатериной на снимках 10-летней давности и очаровал публичными поздравлениями.