Сергей Притула заявил, что сдает квартиру в Киеве в аренду, и рассекретил собственные доходы во время войны

Сергей Притула / © facebook.com

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Украинский общественный деятель и волонтер, некогда известный шоумен Сергей Притула рассказал о своей киевской недвижимости, первом кредите на жилье и нынешнем доходе от аренды квартиры, которая продолжает приносить ему стабильную ежемесячную прибыль.

История началась еще почти два десятилетия назад, когда он приобрел свою первую квартиру в столице. Это была небольшая хрущевка примерно 30 квадратных метров. Стоимость тогда вместе с расходами составила более 110 тысяч долларов. Со временем финансовая ситуация на рынке существенно изменилась. И это заставило Притулу переосмыслить свои решения по кредитам и инвестициям в жилье.

«19 лет назад в этот день, взяв кредит, приобрел свою первую в жизни квартиру. Хрущевка. 30,4 квадратных метра. 110 тыс. долларов плюс 8 тыс. долларов налогов и т.д. Да-да, 20 лет назад были такие цены. Через год, в сентябре 2008, видя на горизонте финансовый коллапс, который стремительно летел из Америки, я закрою кредит и больше никогда не буду залезать в такую оказию. В 2009 соседи продали такую же квартиру за 50 тыс. долларов. Было больно. По состоянию на сегодня квартира живет и ежемесячно приносит 15 тыс. грн. с аренды. Лендлорд. Спрашивайте», — написал знаменитость в Threads.

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Публикация Сергея Притулы / © facebook.com/serhiyprytula

После пережитых экономических колебаний он закрыл кредит и больше не возвращался к подобным займам. Со временем стало понятно, что аналогичные квартиры в том же доме продавались уже вдвое дешевле. Это лишь подчеркнуло разницу между рыночными ожиданиями и реальностью того времени. Сегодня же эта недвижимость не просто хранится, а работает как источник пассивного дохода. По словам Притулы, квартира сдается в аренду и приносит около 15 тысяч гривен ежемесячно.

В комментариях пользователи поинтересовались, как он содержит семью в условиях отсутствия основной работы в медиа. В ответ он объяснил, что его финансовая модель значительно шире одного вида дохода. Она сформирована годами работы и различными источниками поступлений.

«Сбережения — это не несколько купюр в кармане осенней куртки. Это когда ты много лет в топе украинского телевидения и аккумулируешь ежегодно значительно больше, чем тратишь», — заявил бывший шоумен.

Публикация Сергея Притулы / © facebook.com/serhiyprytula

Дополнительно он упоминает дивиденды от инвестиционных инструментов, прибыль с YouTube и Patreon, а также доход от арендованной недвижимости. Отдельно он подчеркивает, что его жена также имеет собственную профессиональную деятельность как ФЛП третьей группы. В сумме это позволяет семье поддерживать стабильный уровень жизни и одновременно продолжать волонтерскую деятельность.

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Напомним, недавно Сергей Притула показал 5-летнюю дочь-красавицуи нежно обратился к жене.

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