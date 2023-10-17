Сергей Сивохо умер: от какой болезни страдал шоумен, где находился и чем занимался

Утром 17 октября стало известно, что бывший игрок КВН, украинский актер, ведущий и политик Сергей Сивохо умер.

Печальную новость сообщила близкая подруга шоумена Светлана Бердецкая. Артиста не стало на 55-м году жизни.

Сергей Сивохо / Фото: из соцсетей

Что известно о Сергее Сивохо

Шоумен закончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлур. Однако по специальности Сивохо работать не суждено. Еще во время студенческих лет шоумен начал карьеру в КВН. Именно юмор принес актеру безумную популярность.

Впоследствии у Сивохо началась карьера на телевидении. Телезрители запомнили его благодаря шоу "Як стати зіркою!", "Прихова камера", "Моя хата скраю" и других, которые он вел. Кроме того, многие годы Сергей Сивохо был членом жюри юмористического проекта "Лига смеха".

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

В 2019 году шоумен ушел в политику. Он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуги народа", но не прошел. С октября 2019 года по март 2020 года был внештатным советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Какие проблемы со здоровьем были у Сергея Сивохо

В 2021 году в откровенном интервью "Зірковому шляху" шоумен признался, что проблемы со здоровьем у него начались в детстве. Когда Сивохо было шесть лет, врачи диагностировали у него бронхит с астматическим компонентом. Тогда будущий шоумен набрал лишние кило, ведь лечили его гормональной терапией.

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Летом 2017 года у артиста диагностировали язву желудка. Врачи тогда сказали Сивохо, что нужно худеть. Шоумен, вес которого составил 195 кило, сбросил 50 кило. Однако на этом проблемы со здоровьем Сивохо не закончились. В легких артиста начала накапливаться жидкость из-за малоподвижного образа жизни. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому.

Где находился Сергей Сивохо и чем занимался

С начала полномасштабной войны Сергей Сивохо исчез из информационного пространства. Время от времени шоумен делал посты в соцсетях, где поздравлял с праздниками.

Сергей Сивохо / Фото: из соцсетей

Вероятно, Сивохо сосредоточился на деятельности "Национальной платформы восстановления и единства", которая занималась благотворительностью. К слову, в своем Facebook шоумен как раз оттуда делал репосты.

Где находился Сергей Сивохо – неизвестно. В Instagram шоумена отмечается, что место расположения профиля – Германия. Правда, там указывается либо точное местоположение, либо то, где пользователь недавно находился.

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

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