Сергей Соседов впервые рассказал о романе с известным украинским певцом

Симпатия между мужчинами зародилась в начале 2010-х.

Известный российский журналист и критик, некогда член жюри одного из украинских музыкальных шоу Сергей Соседов ошеломил признанием.

Он рассказл, что в начале 2010-х у него был роман с украинским певцом Петром Дмитриченко. О краткосрочных отношениях Соседов поведал в программе "Алена, блин".

"Там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко отличный певец, артист. Может, был какой-то легкий роман. Он же меня нашел. Потому что до того я не знал о Пете. Он как-то вышел на меня, он прислал мне свои песни. Он действительно очень интересный артист, интересный голос", – вспомнил музыкальный критик.

Но, по словам Сергея, Петра больше интересовало продвижение его как артиста, однако симпатия между ними все же возникла:

"Он мне прислал песни, ему хотелось как-то продвинуться. С его стороны интерес был обусловлен именно этим. Я понял это. Он человек довольно светский. Очень мягкий, он очень приятный человек. Как-то возникла у нас такая симпатия. Он стал мне рассказывать о себе. Сказать, что был бурный роман…" – отметил Соседов.

На вопрос ведущей, были ли у них близкие сексуальные отношения, критик ответил так: "Ну, если это можно назвать такими близкими, то… Я бы это назвал флиртом больше".

Соседов поделился, что после этого Дмитриченко женился, у него есть дочь. Ведущая отметила, что выходит, что певец традиционной ориентации, а с критиком крутил роман только для своего продвижения? На что Соседов дал понять, что Петр – бисексуал.

Отметим, что Петр Дмитриченко прославился благодаря участию в ряде украинских талант-шоу. В частности, "Караоке на Майдане", "Шанс" и "Х-Фактор", где Соседов был членом жюри.

Петр Дмитриченко и Наташа Могилевская

Во время участия в "Шансе" Дмитриченко откровенно признавался в любви Наталье Могилевской, которая была продюсером шоу. Распространялись даже слухи об их романе, впрочем, подтверждения в реальной жизни они не получили.

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