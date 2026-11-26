Сергей Стрельников / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Звезда фильма «Довбуш», украинский актер Сергей Стрельников раскрыл, как после неудачных попыток оказался в армии и чем занимается на фронте.

Артист попал в ряды ВСУ в июле этого года. Правда, до этого у него уже было несколько неудачных попыток. Впервые Сергей Стрельников пошел в военкомат в 2022 году в Ивано-Франковске, но тогда услышал отказ. В 2023 году актер снова пытался попасть в армию, но история повторилась. На этот раз артист сам вышел на бригаду, к составу которой хотел присоединиться. Так он и оказался в армии, о чем Сергей Стрельников рассказал в интервью на YouTube-канале Марички Падалко.

Реклама

«Это произошло в июле, я мобилизовался. Я шел к этому поэтапно. Я в 2022 году стоял в военкомате в очереди, когда находился в Ивано-Франковске. Так случилось, что меня пытались направить по месту прописки, а тогда туда добраться было не так-то просто. Потом в 2023 году у меня был период, когда я пошел в военкомат, сам просился», — говорит артист.

Реклама

Сергей Стрельников / © YouTube-канал Марічка

Сергей Стрельников уже прошел БОП. Сейчас актер служит в батальоне беспилотных систем «FERRO-6» девятой отдельной бригады беспилотных систем. Сергей Стрельников работает водителем-механиком. Пока что это все, что может раскрывать артист.

«Батальон беспилотных систем „FERRO-6“ девятой отдельной бригады беспилотных систем. Батальон занимается наземными роботизированными комплексами. То, что упрощает логистику. НРК доставляют грузы, БК на линию фронта, работают там, вывозят раненых», — поделился актер.

Полное интервью можно просмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: СТРЕЛЬНІКОВ | «ТИ ТУТ НІХТО»: про МОБІЛІЗАЦІЮ, відмову від російської крові та родичів ПО ТОЙ БІК

Напомним, недавно вдовец ведущей Русланы Писанки показался в окопе в военной форме. Игорь Исаков намекнул на службу в ВСУ.

Реклама

Новости партнеров