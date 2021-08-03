Сергей Танчинец показал, как отдыхает с семьей на Кипре и умилил видео с сыном

После гастролей артист устроил себе отпуск.
Известный украинский певец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец после плотного концертного графика городами Украины устроил себе отпуск.
Артист улетел с семьей на неделю на Кипр.
В своем фотоблоге исполнитель делится фотографиями, как активно он с женой и детьми проводит время.
А сегодня звезда запостил трогательное видео с сыном Лукьяном. В ролике после выступления звездного папы малый аплодирует ему и восклицает "Мойодець!".
"Реакция Лукьяна на мое акустическое выступление! Это его первый папин концерт! Мой самый дорогой ценитель", — написал Танчинец.
В комментариях сторонники эмоционально отреагировали на публикацию.
- Ну, это что-то невероятное. Думала я фанатка Сергея, нет, я больше фанатка этого сладкого мальчика
- Молодец. Правильно, ребенка не обманешь, она знает где хорошо
- Лукьян хорошо разбирается в музыке
- Как мило
- Солодчий бабчин
Напомним, в прошлом году Сергей Танчинец участвовал в шоу "Танці з зірками". Артист ушел из проекта после 11 эфира и прокомментировал свой вылет.