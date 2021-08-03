Сергей Танчинец показал, как отдыхает с семьей на Кипре и умилил видео с сыном

После гастролей артист устроил себе отпуск.

Известный украинский певец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец после плотного концертного графика городами Украины устроил себе отпуск.

Артист улетел с семьей на неделю на Кипр.

instagram.com/sergii_tanchynets

В своем фотоблоге исполнитель делится фотографиями, как активно он с женой и детьми проводит время.

instagram.com/sergii_tanchynets

instagram.com/sergii_tanchynets

А сегодня звезда запостил трогательное видео с сыном Лукьяном. В ролике после выступления звездного папы малый аплодирует ему и восклицает "Мойодець!".

"Реакция Лукьяна на мое акустическое выступление! Это его первый папин концерт! Мой самый дорогой ценитель", — написал Танчинец.

В комментариях сторонники эмоционально отреагировали на публикацию.

Ну, это что-то невероятное. Думала я фанатка Сергея, нет, я больше фанатка этого сладкого мальчика

Молодец. Правильно, ребенка не обманешь, она знает где хорошо

Лукьян хорошо разбирается в музыке

Как мило

Солодчий бабчин

Напомним, в прошлом году Сергей Танчинец участвовал в шоу "Танці з зірками". Артист ушел из проекта после 11 эфира и прокомментировал свой вылет.

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