Сергей Танчинец показал заметно подросшую дочь-красавицу и восхитил ее поздравлениями

Дочь звезды празднует день рождения.
Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поздравил дочь Анастасию с особым праздником.
Сегодня, 19 апреля, Анастасия отмечает свое 16-летие. Звездный папа в своем фотоблоге нежно поздравил дочь с праздником и опубликовал ее черно-белые фотографии, сделанные за границей. Сейчас девушка находится в Японии, но, тем не менее, Сергей обратился к родному человеку и выразил свою искреннюю любовь.
"Моя невероятная, и уже такая взрослая девочка! С днем рождения, солнышко! Ты замечательная, у тебя все получится! Люблю тебя, доченька", — растрогал артист.
Звездные коллеги и поклонники присоединились к поздравлениям и оставили в комментариях под публикацией множество теплых слов, адресованных Анастасии:
- "Классная, поздравляю!" – Оля Цыбульская
- Поздравления красавице. Счастья, здоровья, исполнения мечты. А от любящих родителей — поддержки, потому что это очень важно для ребенка
- Мои поздравления принцессе! Она невероятно одаренная
- Поздравляю! Такая красавица, пусть везет в жизни, исполнения всех желаний
Напомним, в этот же день дочь певицы Светланы Тарабаровой также отмечает день рождения. Так, звезда восхитила фото с Полиной и нежно поздравила ее с годиком.
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