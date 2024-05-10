Сергей Танчинец признался, каким подарком Злата Огневич растрогала его на день рождении

Лидер группы "Без обмежень", певец Сергей Танчинец показал, как отпраздновал свой день рождения.

Так, 9 мая исполнителю исполнилось 42 года. По этому случаю артист организовал благотворительный концерт, куда пригласил не только поклонников, но звездных друзей. Среди них – TAYANNA и Злата Огневич. В кругу друзей именинник собрал средства на снайперские комплексы и FPV-дроны. К тому же, по словам Танчинца, некоторые друзья были креативны в выборе подарков и приходили уже с приобретенными дронами. А Огневич чуть не растрогала артиста предложением задонатить.

"Когда один, второй человек приходит с коробками FPV-дронов, то это очень круто! Хотя я просил приходить без подарков, потому что цель мероприятия была как можно больше собрать денег на банку, где цель – 10 млн грн. Злата меня удивила. Еще бы немного и довела меня до слез. Она пришла, поздравила с днем рождения, подарила подарок и достала из сумочки конверт со словами: "А куда я могу задонатить?", - рассказал Сергей для "ЖВЛ".

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В результате благотворительного вечера звезда собрала около 1 млн грн для украинского войска.

Напомним, Сергей Танчинец по случаю праздника также заявил о своем новом романе. В частности, возлюбленная музыканта показала их нежные романтические кадры и адресовала ему теплые поздравления.

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