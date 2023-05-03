Сергей Танчинец признался, какую сумму из гонорара за концерт переводит на ВСУ и сколько тратит на себя

Лидер "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как группа помогает средствами ВСУ.

В общем коллектив дает благотворительные концерты. Обычно 70% гонорара артисты переводят в помощь ВСУ. Однако сумма средств бывает и меньше, а бывает и больше. Это зависит от организаторов концерта, а также страны, где выступает группа.

"Артисты должны отдавать столько, сколько считают нужным или сколько могут себе позволить. Моя позиция и позиция моих партнеров – это тянуться к 70% от гонорара. Не всегда так получается. Это зависит от огромного количества факторов. Я не могу сказать, что стабильно мы тратим 70-80%. В среднем – это 60%, потому что иногда это 50% из того, что мы привезли, а иногда – 80%", — рассказал артист в интервью Славе Демину.

Группа "Без Обмежень"

Танчинец убежден, что музыканты из благотворительных концертов должны отдавать в помощь ВСУ минимум 50% гонорара, а остальная часть средств – это уже их заработок.

"Мне кажется, что надо донатить не менее 50%, потому что другие 50% — это зарплата людей, которые работают, и должна остаться какая-то часть средств для обеспечения жизнедеятельности коллектива. Надо писать песни, надо обновлять инструменты, надо выпускать какие-то клипы", – отметил артист.

Певец также рассказал, сколько ему в месяц нужно средств для комфортной жизни. В общей сложности Танчинец тратит около 2-3 тысяч долларов. Кстати, семья артиста сейчас находится в Японии, и супруга исполнителя сама обеспечивает их проживание.

Сергей Танчинец с женой / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Несколько тысяч долларов, от 2-3 тысяч. Жена себя фактически обеспечивает. То есть я трачу на семью средства – это подарки, бытовая техника, одежда, какие-то глобальные вещи. Обеспечение жизни – питание, проживание, развлечения – это может обеспечить жена", – поделился певец.

Напомним, супруга Сергея Танчинца вместе с детьми живет в Японии. Ранее музыкант рассказывал, как его семья обжилась за границей и как они поддерживают теплые отношения на расстоянии.

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