Сергей Танчинец рассказал о сложностях обучения дочери в школе в Японии и планах спеть с ней

Звезда также признался, адаптировался ли его 6-летний сын к жизни за границей.
Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец впервые за длительное время рассказал о двух детях от экс-жены Анны, которые находятся в Японии.
Так, артист поделился, что его 15-летняя дочь Анастасия после трудностей обучения в местной школе за рубежом перешла на дистанционный формат в украинскую. Также Сергей признается, что его дочь имеет творческий дар. Более того, звездный папа планирует записать дуэтную песню с Анастасией и не покидает эту мечту еще с довоенных времен.
"Настя учится дистанционно, она год проучилась в местной японской школе. Потом мы поняли, что это не очень эффективно, у нее языковой барьер. Мы вернулись к дистанционному обучению и она продолжает учиться в украинской школе. Немножко играет на гитаре, пишет очень чудесные стихи, мне очень нравятся. Я бы хотел, чтобы она начала петь и мы сделали песню. Мы когда-то планировали на "Олимпийском" спеть еще до войны на том концерте, который мы уже проведем после победы. Мы с ней говорили, что когда они летом приедут в Украину, хочу на студии записать ее стихи и песни", - рассказал Сергей Танчинец в программе "Ближче до зірок".
С таким же теплом знаменитость рассказывает и о сыне, которому недавно исполнилось 6 лет. Лукьян, по словам отца, растет очень ловким и сообразительным:
"Лукьян упрям, порой, капризный, но очень добрый и радостный. Малый ветер. Думаю, через год он уже будет на бытовом уровне неплохо так разговаривать на японском языке", - поделился звезда.
Напомним, недавно шоумен Евгений Кошевой рассказал о главной мечте старшей дочери Варвары и какую специальность она стремится получить в Польше.
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