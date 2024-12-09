Сергей Танчинец съехался со своей избранницей и раскрыл подробности их быта

Певец также раскрыл, как часто видится со своими детьми от предыдущего брака.
Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец уже неоднократно радовал поклонников романтическими фото с возлюбленной Юлианой Корецкой, которая является пиарщицей коллектива.
Пара решила не скрывать свои отношения еще весной этого года. Друг друга они регулярно публично поздравляют с праздниками и признаются в любви. На этот раз Сергей сделал новое заявление. Он с Юлианной уже живут вместе. Певец говорит, что проблем в быту у них почти не возникает. И объясняет это тем, что он готов выполнять любую домашнюю работу.
"Я люблю копаться в домашних делах, мне Юлиана не даст соврать. Люблю готовить – это доставляет удовольствие. Я с легкостью беру пылесос и прохожусь по дому для того, чтобы навести порядок. Я могу помыть пол или окна. В общем, мне это нравится", – рассказал Танчинец в программе "ЖВЛ представляє".
Кроме того, исполнитель признался, что скоро к ним в гости приедут его дети от предыдущего брака. В частности, дочь Анастасия пообещала звездному папе приехать уже после нового года. А младший сын Танчинца в это время активно изучает языки и проживает в Испании с мамой.
"Они живут сейчас в Испании. Малой ходит в школу, учит испанский язык, украинский. У него неплохо выходит. Настя учится онлайн, живет несколько месяцев у меня, а несколько – у мамы. Сейчас в январе снова приедет ко мне на несколько месяцев", – делится артист.
Напомним, что недавно за свой роман заговорила еще одна пара из украинского шоу-бизнеса. Речь идет о певцах MELOVIN и SWOIIA. Звезды сделали неоднозначные заявления, а коллега исполнителя даже засветилась с его отцом.
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