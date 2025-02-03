Сергей Танчинец восхитил фото с 16-летней дочерью в одинаковых образах

Украинский певец, лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец показал, как проводит время с семьей.

Как известно, в начале января к звездному отцу приехали его двое детей. Сын Лукьян и дочь Анастасия после возвращения в Украину поехали с Сергеем на отдых.

В своем фотоблоге Танчинец показал несколько кадров, сделанных с дочерью. В частности, похвастался их одинаковым образом. Семейство выбрало яркие худи, джинсы и солнцезащитные очки. На картинке они позируют в лифте, а также на фоне автобуса группы "Без обмежень".

Сергей Танчинец с дочерью / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец с дочерью / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В свою очередь Сергей в подписи к фото намекнул, что дочь вместе с ним побывала в нескольких украинских городах благодаря его музыкальному туру: "Турный family look".

В комментариях фаны семьи оставили ей множество лайков и отметили, что за последнее время Анастасия значительно подросла и изменилась. Также на милые фото отреагировала возлюбленная Танчинца, оставив влюбленный эмоджи.

Напомним, недавно танцовщик Макс Чмерковский показал своих троих сыновей от американской танцовщицы Петы Маргатройд. Звездный отец засветил их просторный дом в США.

Читайте также: