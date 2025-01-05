Сергей Танчинец восхитил фото с отцом, на которого похож как две капли воды

Лидер группы "Без обмежень", певец Сергей Танчинец впервые за длительное время показал своего отца Владимира.

Артист в своем фотоблоге рассказал об особом для него празднике. Сегодня, 5 января, его отец отмечает день рождения. По этому случаю Танчинец порадовал фанов редким фото с именинником. На изображении звезда нежно обнимает родного человека, на которого очень похож. Кроме того, исполнитель поздравил папу с праздником и пожелал здоровья.

"Па, с днем рождения! Будь нам здоров! Любим тебя!", — поздравил Танчинец.

Сергей Танчинец с отцом / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В комментариях поклонники звезды тоже не могли пройти мимо. Поэтому поздравили его отца с праздником и пожелали еще многих лет жизни в мире.

Поздравления с днем рождения! Здоровья крепкого! Мирного неба над головой!

Искренние поздравления и пожелания. Многих и благих лет!

Поздравляем! Будьте здоровы! Большая благодарность за сына!

Напомним, недавно певица Ирина Федишин показала своего мужа Виталия Човныка и нежно поздравила его с днем рождения. Супруги праздновали за границей и поделились романтическим фото на фоне океана.

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