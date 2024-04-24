Сергей Танчинец восхитил романтическими фото с пиарщицей и подогрел слухи об их романе

Артист показал, как они мило прогуливались по Одессе.
Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец подогрел слухи о романе с пиарщицей Юлией.
В своем Instagram музыкант снова опубликовал их романтические фото. В этот раз артист показал, как они вместе мило прогуливались по Одессе. У коллектива "Без Обмежень" был там концерт, однако в свободное время исполнитель прогулялся с пиарщицей по улицам портового города.
Сергей Танчинец сделал с Юлией несколько фотоснимков и поделился ими в фотоблоге. На романтических снимках музыкант и пиарщица мило держались за руки и шли рядом друг с другом.
"Великолепная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" – подписал кадры Танчинец.
Хотяьпевец в посте и назвал Юлию коллегой, многие его подписчики оказались другого мнения. Фанаты предполагают, что пиарщицу и артиста объединяют не только рабочие отношения, но и романтические.
- Клево, когда люди счастливы друг с другом. Так и излучается этот вайб!
- Вы такие милые вместе! Видно, что оба очень счастливы!
- Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!
Напомним, впервые о романе Сергея Танчинца с пиарщицей заговорили на прошлой неделе. Тогда музыкант опубликовал романтические фотографии с Юлией. Фанаты заподозрили, что парочка находится в романтических отношениях.
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