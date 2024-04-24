Сергей Танчинец восхитил романтическими фото с пиарщицей и подогрел слухи об их романе

Артист показал, как они мило прогуливались по Одессе.

Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец подогрел слухи о романе с пиарщицей Юлией.

В своем Instagram музыкант снова опубликовал их романтические фото. В этот раз артист показал, как они вместе мило прогуливались по Одессе. У коллектива "Без Обмежень" был там концерт, однако в свободное время исполнитель прогулялся с пиарщицей по улицам портового города.

Сергей Танчинец с пиарщицей Юлией / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец сделал с Юлией несколько фотоснимков и поделился ими в фотоблоге. На романтических снимках музыкант и пиарщица мило держались за руки и шли рядом друг с другом.

"Великолепная прогулка, невероятный концерт, шикарная Одесса!" – подписал кадры Танчинец.

Сергей Танчинец с пиарщицей Юлией / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Хотяьпевец в посте и назвал Юлию коллегой, многие его подписчики оказались другого мнения. Фанаты предполагают, что пиарщицу и артиста объединяют не только рабочие отношения, но и романтические.

Клево, когда люди счастливы друг с другом. Так и излучается этот вайб!

Вы такие милые вместе! Видно, что оба очень счастливы!

Не знаю, что там по коллегам, но очень милые!

Напомним, впервые о романе Сергея Танчинца с пиарщицей заговорили на прошлой неделе. Тогда музыкант опубликовал романтические фотографии с Юлией. Фанаты заподозрили, что парочка находится в романтических отношениях.

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