Сергей Танчинец впервые за долгое время показал сразу двух подросших детей

Лидер группы "Без обмежень", певец Сергей Танчинец после долгой разлуки встретился с детьми.

16-летняя дочь Анастасия и 6-летний Лукьян приехали в Украину. Радостный отец по возвращении самых родных домой не смог удержаться от селфи. На изображении артист позирует с дочерью и сыном, который ест любимый десерт – мороженое.

"Карапузы прилетели", — восхитил подписью снимка Сергей.

Он не стал вдаваться в подробности и не раскрыл их планы на отдых. Впрочем, вероятно, что семья проведет время только наедине. Поскольку возлюбленная Танчинца, пиарщица Юлия в это время улетела отдыхать в теплую страну. Правда, в комментариях она оставила смайлики в форме сердечек.

Сергей Танчинец с детьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В то же время фаны певца порадовались за такое воссоединение семьи и пожелали отлично провести время вместе.

Красавчики, взрослеющие не по дням, а по часам

Классные. Рада вашей встрече. Желаю Вам хорошо провести время и успеть сполна побыть вместе

Папа счастлив! Пусть у вас все будет хорошо!

Напомним, недавно певец Виктор Павлик показал свою 38-летнюю дочь Кристину, очень похожую на него.

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