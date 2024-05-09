Сергей Танчинец закрутил новый роман и официально рассекретил свою возлюбленную

Лидер группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец больше не скрывает свои новые отношения.

В своем Instagram музыкант подтвердил догадки поклонников, что встречается с пиарщицей Юлией. Артист даже опубликовал их общее романтическое черно-белое фото. На снимке Юлия прижалась к Танчинцу и приложила к нему руку, тем временем он нежно наблюдал за ней.

Кстати, пиарщица также не забыла поздравить певца с важным праздником. 8 мая он отпраздновал день рождения. Исполнителю исполнилось 42 года. Юлия по случаю праздника адресовала музыканту теплые слова с поздравлениями и призналась в любви.

Сергей Танчинец с возлюбленной Юлией / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", — отметила Юлия.

Тем временем Сергей Танчинец мило ответил на поздравление, отметив, что любит пиарщицу: "Ты моя любовь!"

Напомним, слухи, что Сергей Танчинец встречается с пиарщицей, ходят с апреля, ведь именно тогда он начал делиться их общими фото. Влюбленные интриговали фанатов, но в конце концов решили рассекретить роман.

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