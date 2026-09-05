Сергей Танчинец нежно поздравил жену с первой годовщиной брака и рассекретил настоящую дату свадьбы

Сергей Танчинец с женой

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Фронтмен украинской группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец нежно поздравил жену, пиарщицу Юлиану Корецкую, с первой годовщиной брака.

Пара в прошлом году официально стала супругами. Правда, долгое время влюбленные это скрывали и только в начале этого года подтвердили сам факт женитьбы. Оказывается Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая официально стали семьей 5 сентября. Так что парочка празднует первую годовщину брака.

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Сергей Танчинец по случаю особенной даты посвятил избраннице пост в Instagram. В частности, музыкант опубликовал их общую фотографию, правда, Юлиане она не очень нравится. Также певец адресовал жене нежные слова. Артист отметил, что первый год супружеской жизни прошел насыщенно. Однако самое главное — это поддержка, забота и любовь, царящие в их браке. Артист убежден, что впереди их с Юлианой ждет очень много чего интересно, но все это они проживут вместе.

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Сергей Танчинец с женой / © instagram.com/sergii_tanchynets

«Первый год нашей официальной супружеской жизни! Ярко, шумно, иногда шумно, но всегда весело! Однако со вниманием, поддержкой, заботой и любовью! Я всегда на твоей стороне, а ты всегда на моей, что бы вокруг ни творилось. Мы проживаем отличную жизнь на двоих! И я тебе за нее благодарен! Люблю тебя, девочка!» — обратился к жене артист.

Отметим, Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая объявили об отношениях весной 2024 года, уже летом 2025-го музыкант сделал предложение возлюбленной. Со свадьбой влюбленные долго не тянули, так что спустя более, чем месяц после помолвки поженились.

Напомним, недавно футболист Александр Зинченко праздновал годовщину бракосочетания с женой. По случаю особенной даты избранница спортсмена показала, какой была их свадьба шесть лет назад.

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