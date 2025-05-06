Сергей Танчинец ошеломил налогами "Без Обмежень" и куда тратятся миллионные заработки

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец прокомментировал заработки коллектива и на что идут средства.

Не секрет, что недавно "Без Обмежень" от государства получило статус критически важного предприятия. Сергей комментирует, что не фокусируется на самом статусе, а для него и коллектива важна его функция. В частности, это им позволяет выезжать и собирать за границей средства для помощи бойцам Украины. К тому же Танчинец честно заявил о выплате государству налогов в размере 10 млн грн со своих заработков.

"Мы на самом деле не критически важны для государства в этой войне – просто нет другой формулировки. Потому что для выезда за границу, где собирается большая доля средств, нужно разрешение Минкульта. Наша цель – выезды, потому что это единственная возможность для нас музыкантов аккумулировать деньги. А мы есть ООО с 2017 года, мы платим налоги 10 млн грн, что тоже немалая сумма. У нас все открыто, потому мы и выполнили все требования Минкульта – чистая зарплата, трудоустраиваем, платим налоги, есть отчеты. Так что получили этот статус. Люди, которые злятся, что у "Бумбокса" и "Без Обмежень" есть этот статус, надо подумать, чтобы и у них он был - выполнить все условия и у вас тоже будет выезд", - отметил певец в интервью "Радіо Хартія".

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Сергей Танчинец на концерте / © instagram.com/sergii_tanchynets

За три года полномасштабного вторжения музыкальный коллектив собрал для украинской армии 85 млн грн. Сергей честно признался, на что идут эти деньги. Звезда объяснил, что такая сумма делится на нужды многих подразделений. И сейчас "Без Обмежень" сфокусированы на закупке необходимого снаряжения, а также донатят средства на лечение раненых бойцов.

"У нас есть естественно много запросов от разных подразделений, в частности есть и друзья-военные. Например, мы в тесных связях с "Азовом" и много наших сборов направлено на это подразделение. Это все работает на живых запросах в реальном времени, сегодня на сегодня. В первый год войны концентрация была по большей части на автомобилях и "Мавиках", а сейчас – FPV-дроны. И если мы говорим о втором сборе "Без Обмежень", то он направлен на оборудование для снайперов СБУ и добавилось лечение раненых из Третьей штурмовой", - поделился артист.

Напомним, недавно певец Андрей Кравченко честно ответил, имеет ли бронь от мобилизации.