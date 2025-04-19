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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Сергей Танчинец показал подросшую дочь и нежно поздравил ее с 16-летием

Певец публично обратился к имениннице.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Сергей Танчинец

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets

Украинский певец, лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал о празднике в семье.

Сегодня, 19 апреля, дочь музыканта Анастасия отмечает 16-й день рождения. И в такой особенный день для Танчинца он опубликовал фото с именинницей и показал, как она повзрослела. На черно-белом изображении девушка целует счастливого звездного отца. В свою очередь, Сергей в публикации признался, что очень любит дочь.

Сергей Танчинец с дочерью / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец с дочерью / © instagram.com/sergii_tanchynets

"Девушка, которая целует меня в щеку, сегодня празднует свой день рождения. Шестнадцатый. Люблю тебя, моя доченька", - восхитил звездный папа.

В комментариях поклонники артиста и звездные друзья уже присоединились к поздравлениям Насти и пожелали ей успехов в будущем:

  • "С Днем рождения взрослую малышку" – alyona alyona

  • Поздоравления принцессе!

  • Пусть будет здорова и успешна

  • Поздравления с днем рождения. Пусть всегда будет счастливой. Такая уж взрослая

Напомним, недавно звездная фитнес-тренер Марина Боржемская довела до слез дочь Оливию символическим подарком в память ее покойного папы Вячеслава Узелкова.

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Дата публикации
Количество просмотров
9
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