Сергей Танчинец рассекретил неожиданные подарки от возлюбленной на 43-летие: "Даже не надеялся"

Сергей Танчинец с возлюбленной / © instagram.com/sergii_tanchynets

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Солист группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец рассекретил, какими подарками его порадовала возлюбленная, пиарщица Юлиана, на день рождения.

Певцу 8 мая исполнилось 43 года. Первой с днем рождения его поздравила возлюбленная Юлиана. В полночь избранница музыканта подарила ему тортик и вручила три интересных презента. Какие именно были подарки – исполнитель раскрывать не стал. Однако на проекте "ЖВЛ представляет" музыкант признался, что на один из презентов даже не надеялся. Тем не менее, артисту было очень приятно.

"Поздравила меня любимая Юлиана в 12:00 тортиком, тремя интересными подарками, которыми именно – не буду говорить. На один я даже не надеялся, но когда-то очень хотел этот подарок, но о нем забыл. И Юлиана это запомнила и подарила, мне было очень приятно", - поделился музыкант.

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Сергей Танчинец с возлюбленной / © instagram.com/sergii_tanchynets

Певец говорит, что в полночь еще прочитал несколько поздравлений, а после того, как ответил на них, выпил снотворного и лег спать.

Кстати, свой день рождения Сергей Танчинец провел на сцене, ведь группа "Без Обмежень" играла один из своих концертов во "Дворце спорта". Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии. Предлагаем узнать все подробности о концерте "Без Обмежень" в Киеве.