Сергей Танчинец во время романа с пиарщицей раскрыл, как работа влияет на отношения: "Я невыносим"

Сергей Танчинец с избранницей

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Солист группы "Без Обмежень", певец Сергей Танчинец впервые за длительное время высказался о личной жизни.

Уже не секрет, что звезда больше года находится в отношениях с пиар-директором группы "Без Обмежень" Юлианой. По словам артиста, работа над общим проектом никак не влияет на их роман. В частности, в рабочее время они ведут себя как сотрудники, а вне позволяют чувством брать верх. Тем не менее, Сергей считает себя еще тем "несносным начальником".

"Я невыносим, если честно. Но у нее есть замечательная черта присущая пиар-директорам - быть отзывчивой, терпеливой, чувствовать эмоцию и любить свою работу. Когда мы на работе, то я включаю начальника, а она включает эти черты и преодолевает путь. Когда мы не на работе, то начальницу включает она и я тоже терпелив, но иногда эмоциональные всплески естественно происходят в душах каждого человека после усталости. Но мы любим друг друга, потому стараемся прислушиваться. И мне в одной команде работается лучше, чем без нее. Мы начали жить вместе, у нас есть собака. Постоянно цветы дарю", - поделился Танчинец в комментарии "Люкс ФМ".

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Сергей Танчинец с избранницей

В свою очередь, возлюбленная музыканта Юлиана подтверждает, что никаких серьезных недоразумений из-за работы у них нет.

"У нас мало конфликтов на работе и в семье. Мне кажется, что это потому, что мы очень долго знаем друг друга и притерлись. Нам очень классно вместе: и работать, и дома, когда никуда не выходим. Он такой человек, который думает не о себе в первую очередь, а о ком-то", - добавила Юлиана.

Напомним, что недавно Сергей Танчинец показал роскошный подарок от возлюбленной на 43-летие.